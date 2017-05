Kleine ark de Anjo even terug in Vianen

De laatste woonboot in Vianen, de Anjo, verdween in 2003 na 48 jaar uit de gemeente. De legendarische ark lag tegenover de bibliotheek bij Sluiseiland en moest wijken voor woningbouw. Van deze bouwplannen is echter nog steeds niets terechtgekomen .

Vanaf de Sleepbootdagen, die donderdag beginnen, tot na de zomer is een model van dit schip te zien in het Stedelijk Museum in de Voorstraat.

Vader en moeder Vuurens woonde vanaf 1954 met zes kinderen en een neefje op de ark. De woonboot Anjo was vernoemd naar Grietjes moeder, die Antonia heette, en naar Hannes, die Johannes was gedoopt. Dochter Anjo werd op haar beurt weer vernoemd naar de boot, omdat zij de eerste was die haar wieg op de boot had.

In 1973 kwam een eerste grote verandering. Toen werd de Julianabrug over het kanaal gebouwd. ,,Voor die tijd liep je zo van de boot over de sluisdeuren heen, de grienden op’’, vertelt Anjo’s broer Arie. Anjo vult lachend aan: ,,Omdat de bouw van die brug naar de nieuwe wijk De Hagen ‘op zijn Viaans’ lang op zich liet wachten, wordt die ook wel De Brug Der Zuchten genoemd.’’ Dan serieuzer: ,,Toen de brug er eenmaal was, bleven er van de 30 arken bij Sluiseiland nog ongeveer 10 over, waaronder onze. Voor die tijd lag de Kanaalweg aan beide kanten vol met schepen.’’ Gemeente Vianen besloot tot een zogenoemd uitsterfbeleid: er mochten geen nieuwe schepen bij komen liggen en de schepen die er al lagen, mochten blijven zolang de eigenaar erin woonde.

Anjo en Arie hebben altijd in Vianen op school gezeten. In tegenstelling tot hun oudere broers en zussen, die overal en nergens onderwijs genoten in de tijd dat hun vader op allerlei plekken baggerwerk deed. De twee gingen naar de openbare school in het Zwanengat. Als kleintje keek Arie erg op tegen zijn broers. Bijna kon hij dit verhaal niet meer navertellen. Arie: ,,Ik was drie en ben toen van de bolder in het kanaal gevallen. Iemand die het zag gebeuren, heeft me gered.’’

Moeder Grietje was altijd bevreesd voor het water. ,,Vroeger had niemand zwemdiploma’s,’’ vertelt Anjo. Dat heeft misschien wel meegespeeld bij de keuze van zowel Anjo als Arie om badjuf en badmeester te worden. Arie werd dat al in 1986 en is nog steeds actief in het zwemonderwijs in Vianen.

Herinneringen