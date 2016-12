Kleine brand in leegstaande flat in Driebergen

Amsterdammer (28) gewond bij schietpartij in Soesterberg

15:47 Op het Odijkplein in Soesterberg is vanmiddag rond 12:20 uur een 28-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een schietpartij, meldt de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend wat zijn toestand is. Het plein is afgezet en de politie doet forensisch onderzoek. De toedracht van het schietincident is onbekend.