Kleine Mozartjes spelen in Slot Zeist

Chevtchouk is de in Oekraïne geboren oprichtster van de Amsterdamse Pianoschool Crescendo Music. Tientallen van haar leerlingen, en dan vooral veel kinderen, traden in Zeist op, vaak verkleed als kleine Mozartjes, en speelden werk van de beroemde componist. Het publiek, bestaande voor het overgrote deel uit ouders van deze leerlingen, was gekleed voor de speciale gelegenheid. Dat wil zeggen: in wijde rokken, getooid met bepoederde pruiken, pijpenkrullen, lopend op schoenen met gespen, voorzien van poederdozen, en gehuld in baljurken en barokkostuums.



Behalve luisteren naar korte concertjes en voordrachten, waagde men zich ook aan achttiende eeuwse dansles, en was er aandacht voor ‘hoe het heurt’ in de tijd van Mozart. Hoe begroet je elkaar, en hoe eet je netjes aan tafel bij de componist? Voor deze bijzondere gelegenheid werd het antieke servies van Slot Zeist uit de kast gehaald.



Het evenement was Mozart Leeft! gedoopt. Chevtchouk heeft vaker van dit soort rijkelijk uitgedoste evenementen georganiseerd in en rond Amsterdam, maar week daarvoor dit keer dus uit naar Zeist. Haar idee is het, dat door letterlijk de tijdgeest op te zoeken een bepaalde muziekperiode werkelijk tot leven komt, en kinderen daarmee beter inzicht krijgen in muziek, kunst, geschiedenis en maatschappij.