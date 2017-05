Klok Domtoren loopt weer

Meisje (14) moest tijdens mishandeling bloot in ijskoud water staan

14:34 Een meisje van 14 jaar blijkt in januari in de buurt van het Centraal Station in Utrecht gruwelijk te zijn vernederd. Twee jonge meiden van 15 en 17 jaar worden ervan verdacht het meisje te hebben bedreigd en gestoken met een mes. Ze moest zich vervolgens uitkleden en zich naakt laten fotograferen, terwijl ze in ijskoud water moest gaan staan.