Klusteam na brutale roof zonder gereedschap

De klusgroep krijgt veel steunbetuigingen na een oproep van Linda van Wijk, voorzitter van het buurtcommissie Het Franse Gat, genoemd naar de wijk in Veenendaal-Zuid.,,Ik heb een oproep gedaan op onze Facebookpagina over deze diefstal. Ik heg erg veel reacties gehad. Van een oud-buurjongen bijvoorbeeld. Die werkt bij een bedrijf in Rotterdam en kan mogelijk wat gereedschap regelen. Verder hebben we bouwmarkten aangeschreven. Van de Praxis krijgen we een elektrisch apparaat. Met geld dat we ophalen kunnen we er misschien ook gereedschap met korting kopen. En een spaarpot staat bij toerbeurt bij onze commissieleden. Daar kunnen mensen hun geld kwijt. Ook al is het maar één euro. We zijn met alles blij.’’