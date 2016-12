Knus is het niet in Kinepolis

Een tot leven gekomen actionfigure uit de toekomst en een kerel met een huishoudelijk apparaat uit de jaren 50: het kostte wat moeite die twee met elkaar te rijmen. Nou zie je in een bioscoop wel vaker vreemde dingen, maar meestal pas nadat het zaallicht gedoofd is. Terwijl wij nog in de enorme foyer op de aanvang van Fantastic Beasts and Where To Find Them zaten te wachten. Die hartveroverende spektakelfilm uit de koker van J.K. Rowling was de directe aanleiding eens een kijkje te nemen in Kinepolis, het nagelnieuwe bioscoopcomplex aan de Croeselaan, pal naast de Jaarbeurs.