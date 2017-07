KNVB organiseert feestelijke Oranjeparade tijdens EK Vrouwen

Sociale Rambo in een rolstoel

7:10 Toen Hans Spekman in 2006 het wethouderschap in Utrecht verruilde voor een zeteltje in de Tweede Kamer, vroeg ik hem of hij niet bang was spijt te krijgen. Spekman was in de lokale politiek zeer succesvol, en moest in Den Haag maar afwachten of het wat zou worden.