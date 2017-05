Kockengen wordt steeds droger

Praatsessie voor gasten na trekken wapen in restaurant

12:20 Alle gasten van restaurant De Reünie in Zeist, die gisterenavond getuige waren van een heftig incident waarbij een vuurwapen werd getrokken, zijn donderdagochtend welkom bij een speciale bijeenkomst in het restaurant. Voor eigenaar Wilco van de Kant is het niet meer dan vanzelfsprekend dat hij deze bijeenkomst organiseert. ,,Je hebt toch een speciale binding met je gasten.''