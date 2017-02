Koe uit Hollandsche Rading al drie dagen zoek

Van Brenk die met zijn boerderij op de Graaf Florisweg zit, vermoedt dat zijn koe via de polder richting Westbroek is gelopen. Maar het kan ook dat ze via het bos richting Hilversum is gewandeld. ,,Dat zou minder leuk zijn, want dan vind ik haar niet zo snel terug.''



De veehouder uit Hollandsche Rading heeft de politie en boeren in de omgeving op de hoogte gebracht van de vermissing. ,,Zij kijken mee, maar het is natuurlijk nog beter als ook de lezers meekijken.''



Overleven

De koe kan volgens Van Brenk wel een tijdje op eigen krachten overleven. ,,Er staat al genoeg gras op de weilanden en ze kan overal drinken. Die scharrelt zijn kostje wel bij elkaar, maar het zou fijn zijn als ze terugkeert.''



Van Brenk raadt mensen aan om de koe rustig te benaderen, als ze haar treffen. Het dier kan gestrest zijn. ,,Het best is om de politie te bellen. Zij hebben mijn gegevens en dan komt het goed.''