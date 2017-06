Koenestraat heeft schoon genoeg van fietsers en motorrijders

Harry Ruijs en Rob Hoen van het bewonerscomité Koenestraat ijve-ren al jaren voor aanpassing en verbetering van de verkeerssituatie. Sinds 1977 staat inrichting van de straat op de politieke agenda. De gemeente heeft toegezegd nog dit jaar iets te doen.

"Maar het blijft stil vanuit het gemeentehuis", zegt Ruijs. "We hebben al maanden niets gehoord. De wethouder heeft begrip voor de situatie, maar in het ambtenarenkorps verloopt het allemaal wat stroperiger. We willen dat de wethouder zich aan zijn belofte houdt. Dit jaar 50.000 euro voor onderzoek, volgend jaar 300.000 voor aanpassingen."

De Amerongse Berg is vooral voor toerfietsers een geliefde berghelling. Eenmaal boven razen ze met een flinke vaart bergaf Amerongen binnen. Voor motorrijders is de berg een mooie route op weg naar de Rijn- en Lekdijk en Wijk bij Duurstede. ,,Als wij de straat op willen rijden, worden we regelmatig uitgescholden", zegt Hoen. ,,Sommige wielrenners willen hun records verbreken en zijn boos als wij als bewoners ze storen. Dat zijn de gevaarlijkste renners."

Maar niet alleen de hoge snelheden irriteren de bewoners. Ook het lawaai van de motoren zorgt voor ergernis. ,,We kunnen elkaar in de tuin vaak niet verstaan en bellen gaat niet. Bovendien rijden ze allemaal harder dan 30 kilometer per uur, de maximumsnelheid. Ik heb begrepen dat er niet wordt gehandhaafd op deze weg", zegt Hoen.

Oplossingen

Ruijs en Hoen willen niet overkomen als boze mannen en hebben begrip voor het economische belang van de bezoekers. Maar de maat is vol. De bewoners hebben oplossingen aangedragen om de straat veiliger te maken.

Quote We zijn bang dat het geld dat is toegezegd, in verkeerde potjes terechtkomt Rob Hoen Hoen: ,,We praten al heel lang en zijn bang dat het geld dat is toegezegd, in verkeerde potjes terechtkomt. Vroeger was dit een steegje naar Scherpenzeel, maar nu is het een belangrijke verkeersader van noord naar zuid. Ook voor het vrachtverkeer. Dat kan deze weg niet aan."