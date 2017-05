Kogels vliegen in het rond bij nachtelijke schietpartij in Zuilen

Hand­boog­schie­ten en lasergamen in speeltuin voor volwassen in Nieuwegein

9:12 Een speeltuin voor jong volwassenen. Dat gaan drie ondernemers realiseren in de groenstrook naast rijksweg A12 in Nieuwegein-Noord. Vanaf 2018 is hier in de buitenlucht plek om te lasergamen, handboogschieten en voor een potje bubbelvoetbal. Bedrijven staan al in de rij voor park ‘De Middengaarde’. Nog ver voor de opening zijn er al boekingen.