Koken met hart en ziel

Volle bak

Het is volle bak vanavond. Hoewel de bediening vriendelijk en ontspannen acteert, heeft de timing een beetje te lijden. Alle hens aan dek rond de tafels, terwijl de tweekoppige keukenbrigade zich niet gek laat maken. Knap, want het publiek kijkt ze op de vingers. Zo zien we onze volgende gang in voorbereiding, terwijl aan tafel de wijnwegen zich scheiden. Na een biologische Vermentino uit Frankrijk bij het voorgerecht, volgt een rosé van hetzelfde huis voor mijn 'groene' partner, terwijl in mijn glas nu het donkerrood van La Stoppa walst.



Daar mag op gegeten worden, hi-ha-ho. Een stoofschotel groenten om precies te zijn, die na het geslaagde vooraf een beetje tegenvalt. Zo is het gerecht niet goed warm en zijn de zoetzure champignons vooral zuur en niet zoet. Smaken verschillen uiteraard, maar we missen hier enige verdieping. Een betere wortel, een mooiere aardappel.



Over het runderhart met knolselderij, kweepeer en de kalfsjus niets te klagen. Integendeel. Het siert Gastmaal dat ze orgaanvlees op de kaart durft te zetten: zonder vet, kort gegrild. Mjam. L'ami Jac, de winnaar van de Gouden Pollepel 2016, gaf wat dat betreft het goede Utrechtse voorbeeld. Tipje nog voor de kok met ballen: orgaanbouillon van het varken is een absolute smaakmaker.