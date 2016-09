Komst 116 huizen van de baan

Het besluit van burgemeester en wethouders volgt op een intensieve campagne van een werkgroep van de wijkvereniging Kromme Rijn tegen het plan. Rhijnhaeghe staat in de Kromme Rijnwijk. De werkgroep heeft vooral bezwaar tegen het grote aantal woningen.



Voorzitter Piet Koning: ,,116 woningen op 1,1 hectare is te veel. In Bunnik is 20 tot 25 woningen per hectare gewoon. Door de dichtheid gaat veel groen verloren en het binnenstedelijk karakter van de bebouwing past niet in de wijk.''



Bezwaren

De werkgroep heeft de drie raadsfracties een gedocumenteerd overzicht van de bezwaren gestuurd en met ze gesproken, en hield aan die gesprekken 'een positief gevoel' over. Meer dan 100 buurtbewoners hebben in een brief aan college en politiek bezwaar gemaakt tegen het plan.



Koning is blij met het besluit van het college het bouwplan niet aan de gemeenteraad voor te leggen. ,,Het afwijzen van het plan sluit aan bij de nieuwe gemeentelijke Strategische agenda die Bunnik dorps en groen wil houden.''



Teleurgesteld

Woordvoerder Menno Schapendonk van projectontwikkelaar Sustay is 'teleurgesteld'. Sustay wil in gesprek blijven en vooral het plan alsnog presenteren aan raadsfracties en inwoners. Die presentatie stond op de raadsagenda voor 6 oktober. Over het collegebesluit: ,,Dit is een politieke keuze tegen de bouw van sociale huurwoningen.''



Schapendonk noemt het grote aantal woningen noodzakelijk om de bouw van goedkope sociale huurwoningen mogelijk te maken. Hij wijst erop dat in het plan zowel woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens als eengezinswoningen, 30 procent sociale huur en appartementen voor ouderen zijn voorzien.