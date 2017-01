Komt burgemeester nog op de koffie bij 60-jarig huwelijk?

Ostendorp: Verrassend, leuk en heel belangrijk

In Bunnik mogen alle jubilaressen - vanaf 50 jaar huwelijk - erop rekenen dat burgemeester Hans-Martijn Ostendorp op de koffie komt.



Hoeveel jubilaressen bezoekt u?

,,Ik denk zo'n veertig à vijftig per jaar. Ik doe de 50-,60-, 65- én 70-jarige bruiloften en bezoek iedereen van100 jaar en ouder die jarig is. Let wel: dit is niet te vergelijken met een grote stad als Utrecht. Het is voor mij nog goed te doen.''



Stijgt het aantal bezoekjes niet snel?

,,Ik zou het eerder vrij stabiel noemen. En veel paren die 50 jaar getrouwd zijn, vinden het nog niet nodig dat ik op bezoek kom. Die krijgen bloemen en een felicitatie. Dat scheelt weer.''



Hoe vindt u die bezoekjes?

,,Leuk, verrassend en belangrijk om te doen. Het levert me ook veel op. Ik heb - zeker in het begin - zo veel geleerd over de dorpen van Bunnik: verhalen, gebruiken, verenigingen, verbanden. Meestal gaat het gesprek vanzelf. Ik geniet ervan.''



Een memorabel bezoek?

,,Er was een mevrouw die 102 werd en vroeg of ik wat eerder kon komen, om daarna in vrede te kunnen overlijden. Ik ben geweest, heb haar hand vastgehouden en we hebben zacht gesproken. Dat was mooi. Paar dagen later is ze overleden.



Of dat echtpaar dat naast de A12 woont en me alles vertelde over het verlichte kruis dat ze buiten hebben staan. Veel gesprekken gaan best diep.''



Hoe ziet een bezoek van u eruit?

,,Ik kom zonder mijn wederhelft, blijf ongeveer een uurtje en probeer het gebak af te slaan, want anders word ik nog wat ronder. Of er pers bij is, mogen de mensen zelf beslissen. Ik merk dat het erg wordt gewaardeerd. Zelfs als de bezoekjes verdubbelen, blijf ik het doen.''