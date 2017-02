Komt de moordenaar van Sybine ooit vrij?

Inpalmen

Terwijl hij in het normale leven bus 82 door de Utrechtse Heuvelrug stuurde, verkleedde hij zich in zijn duistere leven als politieagent. Ook deed hij zich voor als modellenscout. Op die manier palmde hij meerdere vrouwen in.



Nadat de politie Martin C. had aangehouden, volgde maanden later het strafproces. Verklaren over de moord op Sybine deed C. niet. Tot grote frustratie van de familie Jansons, zo schrijft vader Arjen jaren later in het boek 'In het bos zijn de wilde dieren'.



Daarin beschrijft Jansons hoe zijn gezin in 2007 in de Scheveningse gevangenis een ontmoeting heeft met C. In dat gesprek vertelt hij nauwelijks iets en kijkt hij vooral naar de grond.



Bij oud-rechercheur Marcel Tiehuis (66), sinds kort met pensioen, is de frustratie na al die jaren óók nog groot. Destijds leidde Tiehuis het onderzoek naar de moord. ,,Het meest frustrerende was dat hij voor zijn aanhouding nog twee vrouwen heeft kunnen verkrachten. Moordonderzoeken duren nu eenmaal lang, maar dat hij in de tussentijd nog heeft kunnen toeslaan was ingrijpend. Dat hakte erin."