Komt er een Apple-store in pand C&A?

Apple

Volgens makelaar Jeroen Brouwer van JB Retail is het de wens van Apple om te zijner tijd ook een winkel te openen in Utrecht en Rotterdam. Wat breedte, diepte en lichtinval betreft, zou het C&A-pand passen in de visie van Apple, aldus Brouwer. ,,De lay-out past goed bij Apple. Het pand is bijna vierkant en heeft een brede pui. De meeste panden aan de Oudegracht zijn smal.''

Aan het Vredenburg komen in de komende jaren, na C&A, nog eens vele honderden vierkante meter winkelruimte beschikbaar in onder meer De Planeet en het nieuwe Hoog Catharijne. Hier zou Apple ook terechtkunnen, aldus Brouwer. De plek is dan wel minder prominent dan die van C&A, meent hij.

Eigenaar Pieter Cox van Van Uffelen laat weten dat hij op de hoogte is van het feit dat Redevco plannen heeft om het C&A-pand te herontwikkelen. Van Uffelen is een van de partijen, die heeft kenbaar gemaakt graag deel uit te maken van de plannen. ,,Wij hopen dat we naar de begane grond kunnen. Als er in de nieuwe plannen geen plek voor ons is, zoeken we elders in deze stad een locatie. We willen in Utrecht blijven.''