Koningin Máxima op bezoek in Utrecht en Amerongen

Volledig scherm Koningin Máxima tijdens de viering van het 650-jarig bestaan van het Bartholomeus Gasthuis. © ANP

De koningin kwam rond 10.30 uur aan in de Lange Smeestraat. Daar stonden pers, bewoners en burgemeester Jan van Zanen haar op te wachten.

De bewoners van het jubilerende Bartholomeus Gasthuis waren weken in de ban van het bezoek van prinses Maxima. Vanochtend was het dan zover. ,,Ik heb vannacht slecht geslapen. Ik heb vanochtend zes sigaretten gerookt’’’, verklapt de 71-jarige Margo Vinck.

Vinck is een van de bewoners, bij wie Maxima voor een kort gesprekje aan tafel schuift. Aan de tafel zitten ook de 84-jarige Beppie Jansen-Nefkens en de 78-jarige Tarq Hoekstra. Jansen-Nefkens heeft een foto voor de koningin meegenomen, waarop de Utrechtse met Maxima staat. Het kiekje is jaren geleden genomen in het museum Speelklok. ,,Ik dacht dat het 10 jaar geleden was, maar Maxima zei dat het acht jaar geleden was. Ze zag het aan de jurk, die ze toen droeg,’’ vertelt de kwieke 84-jarige na afloop van het gesprek met de koningin.

Maxima spreekt tijdens het onderonsje met bewoners ook nog een woordje Spaans met de oudste bewoonster van Bartholomeus, Aleida Wolf-Van Tijn. Zij is 17 augustus 100 jaar geworden. Wolf-Van Tijn heeft een paar jaar gelden in Mexico gewoond, vertelt haar dochter. ,,Maxima vond het knap dat mijn moeder na zoveel jaar en op die leeftijd nog Spaans spreekt. Ze vertelde ook dat ze vaak in Mexico komt.’’

Voordat Maxim vertrok, opende ze de tentoonstelling over 750 jaar Bartholomeus. Hiervoor onthulde ze een kunstwerk met een eigen wens: ‘Ieder mens is goede zorg waard. Ik hoop dat Bartholomeus zijn prachtige werk nog lang mag voortzetten.’

Later in de middag was de koningin in Amerongen bij het project Buurtgezinnen. De stichting Buurtgezinnen verovert in rap tempo Nederland met het idee van gezinnen die elkaar ondersteunen als een van de twee gezinnen het lastig heeft. Koningin Máxima was daar om te luisteren hoe het project werkt en ze sprak met enkele deelnemende gezinnen.

Verrassing

Máxima is beschermvrouwe van de Appeltjes van Oranje; Buurtgezinnen won deze prijs dit jaar. Voor de meeste gezinnen was de komst van de koningin een grote verrassing.

Buurtgezinnen.nl koppelt overbelaste gezinnen aan een steungezin. Volgens initiatiefnemer Leontine Bibo kan met dergelijke hulp uithuisplaatsing voorkomen worden en kan het gezin na een tijdje op eigen kracht verder. ,,Buurtgezinnen zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen.’’

Volledig scherm Maxima in gesprek met bewoners. © ANP

Volledig scherm Maxima opent de tentoonstelling over 650 jaar Bartholomeus. © ANP

