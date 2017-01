Koningin Máxima opent Onderwijstentoonstelling in Jaarbeurs

Even daarvoor luisterde de koningin naar een de meidengroep 4Life, die samen met leerlingen van De Kathedrale Koorschool uit Utrecht het nummer 'Onze Song' zingt.



Ook minister van Onderwijs Jet Bussemaker is in de Jaarbeurs. Het duo bezoekt onder meer de stands van Meer Muziek in de Klas en Wijzer in Geldzaken, projecten waar de koningin nauw bij betrokken is. Ook gaat ze in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs.