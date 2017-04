Koningsspelen zijn begonnen met feestelijke Okido-dans

In de stad stijgt het aantal deelnemende basisscholen gestaag. Dit jaar zijn het er 75; vijf meer dan tijdens de eerste editie in 2013. In andere grote steden daalt juist de populariteit van de Koningsspelen. Zeist, Nieuwegein, Houten en Culemborg laten een stijging zien.



Directeur Wybrand Keuning van De Regenboog in de Utrechtse wijk Tuindorp merkt dat de spelen in Utrecht populair zijn. ,,Ik zie dat de scholen hier erg enthousiast over zijn. En als een school al niet meedoet, is het vaak omdat het lastig planbaar is.''



De Regenboog is al sinds de start een trouw deelnemer. ,,Het is ieder jaar echt een festijn binnen de school. Het motto van onze school is 'samen leren spelen'. Daar passen de koningsspelen perfect in.''