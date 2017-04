Koningsspelen zijn 'hot' in Utrecht

Van de vier grote steden is Utrecht de enige waar de koningsspelen sinds de start in 2013 een langzaam maar zeker stijgend aantal deelnemers kent. Ook in de omliggende gemeentes doen steeds meer scholen mee, terwijl in bijvoorbeeld Rotterdam en omgeving alleen maar een daling te zien is.

Utrecht begon in het eerste jaar van de koningsspelen in 2013 met 70 scholen en kent nu 75 deelnemende basisscholen. Ook Zeist, Nieuwegein, Culemborg en Houten zien een groei. Alleen Veenendaal doen nog maar 20 scholen mee, terwijl dat er in het eerste jaar nog 26 waren.

Daling

Van de andere grote steden is in Rotterdam en Den Haag een langzame maar zekere daling te zien. Amsterdam heeft vandaag ook minder deelnemers dan in het eerste jaar, alleen is de daling gestuit en doen er nu twintig scholen meer mee dan vorig jaar, maar nog altijd 10 minder dan in 2013.

Populair

Directeur Wybrand Keuning van De Regenboog in Utrecht merkt dat de spelen in Utrecht populair zijn. ,,Ik zie dat de scholen hier er erg enthousiast over zijn. En als een school al niet meedoet, is het vaak omdat het lastig planbaar is.’’ De Regenboog is al sinds de start een trouw deelnemer. ,,Het is ieder jaar echt een festijn binnen de school. Het motto van onze school is ‘samen leren spelen’. Daar passen de koningsspelen perfect in.’’

Verbondenheid

Ook de Ridderhof in Utrecht doet al vanaf de eerste editie mee. ,,Het geeft een bepaald soort verbondenheid,’’ vindt adjunct-directeur Jelle Weeda. De school, 27 klassen groot, geeft wel zijn eigen invulling aan de spelen. ,,De sportactiviteiten verschuiven we naar een andere keer, in plaats daarvan zetten we een parcours met zo’n vijftien oud-Hollandse spelletjes uit. Het ontbijt doen we wel gewoon regulier.’’

Saamhorigheidsgevoel

In Houten stijgt het aantal deelnemende scholen van 15 naar 20. Volgens Irene Hoekman van De Fontein in Houten is dat een mooie ontwikkeling. ,,Zo’n dag geeft kinderen een enorm saamhorigheidsgevoel. Misschien komt de populariteit van de koningsspelen wel voort uit leerkrachten die zelf een goede herinnering hebben aan koningsdag. Wij doen graag mee omdat we gezond eten en bewegen voor kinderen heel belangrijk vinden.’’