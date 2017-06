Koninklijk lintje voor Elly Arts uit Zeist

Chillen, lekker eten en muziek op festival TREK

1 juni Festival TREK is vandaag neergestreken in een zonovergoten Griftpark in Utrecht. Het festival verwacht de komende dagen 30.000 tot 40.000 bezoekers uit de stad Utrecht en de regio. TREK is veel meer dan food en wil daarom geen foodtruckfestival meer heten, vertelt organisator Emile Faulborn.