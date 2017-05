Kool & The Gang en George McCrae naar 40UP Zomerfestival

Met Kool & The Gang, Hot Chocolate, Spargo en George McCrae komen muzikale herinneringen uit de jaren ’70 en ’80 weer tot leven. Het is voor de derde maal dat het zomerfestival in Utrecht plaatsvindt, dit keer niet in de Botanische Tuinen, maar op Grasweide Papendorp, op zaterdag 24 juni. Ook Roberto Jacketti & The Scooters treedt op.

Livestage

Headliner de Amerikaanse band Kool & The Gang is bekend door hits als Celebration, Get Down On It en Ladies Night. De band sluit het festival af. Op de livestage staan verder Hot Chocolate, bekend van onder meer You Sexy Thing, Spargo, bekend van de hit You and Me en George McCrae (Rock Your Baby).