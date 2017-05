Koos Janssen nog zes jaar burgemeester? Graag!

PollKoos Janssen (61) is wel in voor een derde termijn als burgemeester van Zeist.

Zijn herbenoeming kan zowel in de gemeenteraad als daarbuiten rekenen op steun. ,,Als gemeente Zeist mogen we blij zijn met zo’n bevlogen en betrokken burgemeester’’, verwoordt SP-er Jantje Paasman, eigenaar van de Weggeefwinkel, het enthousiasme. CDA-er Janssen wordt na zijn herbenoeming de langstzittende burgervader in onze regio.

Vertrouwenscommissie

De huidige termijn van Janssen loopt 16 januari van het komende jaar af. Een vertrouwenscommissie, samengesteld uit leden van de gemeenteraad, moet de commissaris van de koning nog advies uitbrengen. Deze commissie wordt komende dinsdag in de raad van 6 juni geïnstalleerd. De commissie, van wie de leden geheimhoudingsplicht hebben, gaat onder meer gesprekken voeren met Janssen zelf.

Janssen is sinds 2006 burgemeester van Zeist. Daarvoor was hij respectievelijk burgemeester van Bunnik (1993-2000) en Soest (2000-2005). Hij is in 1981 afgestudeerd aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat Janssen aan een loopbaan als burgemeester begon, vervulde hij achtereenvolgens functies bij het ministerie van Economische Zaken en De Nederlandsche Bank en was hij wethouder in Woerden (1986-1993).



VVD-fractievoorzitter Jos van Lozenoord is een van de raadsleden, die namens de grootste partij in de gemeenteraad in de vertrouwenscommissie gaat zitten. Hij wil niet op een eventuele herbenoeming van de Zeister burgemeester vooruitlopen. Hij is niet verrast dat Janssen er nog een derde termijn aan vast wil plakken in Zeist. ,,Hij heeft het naar zijn zin hier.’’

De hele procedure rond de herbenoeming van Janssen lijkt slechts een formaliteit. In de Zeister gemeenteraad is zowel bij de coalitie als de oppositie tevredenheid te horen over hoe de burgemeester functioneert. Ook in de Zeister samenleving zijn veel positieve woorden over hem te horen. Volgens SP-er Paasman heeft Janssen in de loop van de jaren laten zien een betrokken burgemeester te zijn. ,,Hij is aanspreekbaar en zichtbaar, voor en achter de schermen.’’

Bedrijfsblind

Uit de mond van Egbert Visser, voorzitter van de stichting Beter Zeist, klinken echter minder lovende woorden. ,,De burgemeester heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht.’’

Visser zou het toejuichen wanneer na twaalf jaar weer eens een frisse wind, in de persoon van een nieuwe burgemeester, door het Zeister gemeentehuis zou waaien. ,,Een periode van twaalf jaar vind ik meer dan genoeg. Janssen moet uitkijken dat hij niet bedrijfsblind wordt.’’

Niet veel te verwijten

Kort na zijn eerste herbenoeming in 2012 raakte Janssen in opspraak. Hij was naast burgemeester ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarantis, de scholengemeenschap die in 2011 in financiële problemen kwam en failliet ging. Janssen werd destijds verweten dat hij niet adequaat had opgetreden. Onderzoek wees uit dat de Raad van Toezicht onvoldoende krachtig op had getreden om de problemen op te lossen.

Janssen erkende dat hij steken had laten vallen, maar behield desondanks de ruime steun van de meerderheid van de gemeenteraad. Paasman: ,,Het onderzoek wees uit dat hem niet veel te verwijten viel. Dat moeten we hem dan ook niet blijven nadragen.’’