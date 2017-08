Kort geding alFitrah loopt uit op welles-nietes spelletje

Wat vast staat is dat alFitrah twee huurtermijnen niet heeft betaald en ruim 100.000 euro verschuldigd is. Vooralsnog heeft alFitrah alleen huur betaald bij rechterlijke dwang. Salam blijft zich beroepen op het feit dat hij een koopovereenkomst gesloten zou hebben met No Staples, die dat weer ontkent. Daar loopt op dit moment een bodemprocedure over, die naar verwachting nog maanden zal gaan duren. Omdat Salam naar eigen zeggen nog maar 200.000 tot 300.000 euro hoeft te betalen voordat het pand in zijn eigendom is, betaalt hij vooralsnog geen huur.