Koster (72) houdt fietsendief aan na achtervolging door Renswoude

Nadat er in korte tijd in de buurt van de kerk meerdere fietsen gestolen werden, besloten koster Jan Floor (72) en kerkgenoten vorige week de fietsenstalling tijdens diensten nauwlettend in de gaten te houden. Het resultaat kwam sneller dan verwacht.



Floor werd zondag tijdens een dienst door een kerkgenoot gewaarschuwd over twee mannen die wel érg veel interesse toonden voor de fietsen naast het kerkgebouw. Toen ze poolshoogte namen, ging één van hen er vandoor. Tot hun verbazing bleef de tweede man staan.



Bobbel

De kerkgangers besloten hem aan te spreken, waarop hij laconiek reageerde. "Hij deed alsof hij toevallig in de buurt was, maar hij had wel een verdachte bobbel onder zijn trui. Pas nadat een kerkgenoot vroeg wat hij daar verstopte, nam ook hij de benen", vertelt Floor.



Al gauw kon Floor hem niet meer bijhouden. Daarom rende hij terug naar de kerk om zijn fiets te halen. "De man waren we natuurlijk allang kwijt, maar ik besloot nog een ronde te maken op mijn fiets."



In de buurt van de Dorpsstraat dook de verdachte plotseling weer op. Daar maakte die een fout. Hij klom een schutting van een achtertuin aan de Dorpsstraat over en ging er van uit dat de 72-jarige Renswoudenaar hem niet zou volgen. "Verkeerd gedacht", gniffelt Floor. "Klimmen gaat mij nog prima af."



Bang voor hond

De verdachte kwam vast te zitten in de achtertuin doordat hij geen andere schutting meer over durfde. ,,In de tuin achter de tweede schutting, zat een grote waakhond. Blijkbaar verkoos de man een ontmoeting met de politie boven die met een hond."



In de tuin kreeg Floor hulp van vier buurtgenoten. "In de tuin ontdekten we dat hij een loper voor fietsensloten bij zich had, ons instinct klopte dus.We hebben de politie gebeld en hem in de tuin gehouden totdat de agenten hem van ons over konden nemen."



Hoewel de koster terugging naar de kerk om de rest van de dienst te volgen, kon hij zich niet meer concentreren. "Op zo'n moment gaan er zo veel gedachten door je heen. Wat een avontuur."



Zes fietsen

De afgelopen anderhalve maand zijn er zo'n zes fietsen gesloten van kerkgangers. Voor de geloofsgemeenschap is het verhaal nog niet klaar. De komende weken blijven ze de fietsen in de gaten houden. Ook overwegen ze camera's in te zetten.



Inmiddels is de 29-jarige verdachte zonder vast adres weer vrijgelaten door de politie vanwege gebrek aan bewijs.