Kostuumevenement Elfia al bijna uitverkocht

verzetsheld Het laatste schilderij

14:45 Vlak voor hij wordt gefusilleerd maakt de Utrechtse kunstschilder John Dons een laatste schilderij. Hij geeft het aan SS'er Willy Engbrocks, zijn bewaker in Kamp Amersfoort. Bij hem hangt het enige jaren aan de muur, maar verder was het nooit ergens te zien. Daar komt nu verandering in.