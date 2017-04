Kostuumevenement Elfia beleeft beste editie ooit

videoHet kostuumevenement Elfia, dat jaarlijks neerstrijkt bij Kasteel de Haar in Haarzuilens, beleeft haar beste editie ooit. De 25e keer dat het fantasyfeest wordt georganiseerd is het spectaculaire festival met 15.000 kaarten geheel uitverkocht.

De komst van de duizenden verkleedde mensen op één dag naar Kasteel de Haar is nog nooit zo hoog geweest. ,,Omdat het storm liep hebben we in overleg met de veiligheidsdiensten besloten om het maximaal aantal mensen dat toegelaten kan worden op te hogen van 14.500 naar 15.000,'' vertelt Anneke Groeneweg van Elfia. ,,Dat is echt het maximale dat het terrein aankan.''

Groeneweg denkt dat het succes van deze editie komt omdat het het evenement voor de 25e keer plaatsvindt. ,,Ik spreek mensen die lang niet zijn geweest en het zo bijzonder vinden dat we nu een zilveren jubileum vieren. Vanavond hebben we op het hoofdpodium een optreden van de populaire band Cellar Darling en er is vuurwerk. Daar willen mensen graag bij zijn, want dat doen we niet elk jaar.''

En dus: elfen, ridders, victoriaanse dames, warlords, trollen, startroopers, gothics. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wandelt dit weekend door de kasteeltuinen van De Haar. En vrijwel alle bezoekers hebben veel zorg gehad voor hun uitdossing. Want het is, met evenzoveel fotografen op het kasteelterrein, zien en gezien worden tijdens dit evenement.

Zo poseert de familie Roosemaryn en Smulders uit België maar wat graag voor diverse camera’s met hun middeleeuwse kledij. ,,Wij zijn hier nu voor de tweede keer,’’ zegt Anneke Roosemaryn. ,,Je waant je even in een andere wereld als je hier bent. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Dat is buiten de kasteelpoorten – in het echte leven – soms wel anders.’’

Sfeer

Bezoekers roemen het fantasyfeestje al jaren vanwege de sfeer ‘en omdat je er zo lekker jezelf kan zijn’. Twen van den Hurk loopt als horrorpop rond. Samen met haar vriendin Eline Laauwen komt ze al jaren naar Haarzuilens voor de ‘grote verkleedpartij’ waar ze altijd al maanden van tevoren naar uitkijkt. ,,Het is heerlijk hier, iedereen laat elkaar in z’n waarde.’’