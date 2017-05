Koud he?! Diehards bibberen bij het campingzwembad

Leonie Lantinga van Recreatiecentrum De Maarnse Berg in Doorn laat weten dat het aantal boekingen aanzienlijk minder is. ,,Dat merken we wel natuurlijk. We zijn ook niet een park met voorzieningen voor minder mooi weer. Als het weer tegenvalt, merk je dat direct. Met het mooie weer van afgelopen zondag, zagen we het aantal boekingen meteen weer toenemen."

Bij Buitengoed De Boomgaard in Bunnik werden vorige week nog op het laatste moment boekingen geannuleerd in verband met het koude weer, vertelt Edy van Zeil. ,,Deze week is het beter, maar het is niet zo als normaal. We merken wel een verschil ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat een hoop mensen ervoor kiezen om naar het buitenland gaan."

Camping de Krakeling in Zeist merkt het vooral aan de afwezigheid van vaste gasten die een seizoenskaart hebben. ,,Qua toeristenplaatsen hebben we geen klagen. Als het weer mooier was geweest, was het drukker, maar het is niet dramatisch", zegt Lisette van de Grift. ,,De verdeeldheid in vakanties is ook een dingetje. Er waren kinderen met Pasen vrij die nu weer naar school moeten en er is een gedeelte dat nu vrij heeft. Daardoor is het ook minder druk."

'Het valt nog mee'