Kraam Broodje Mario weer terug

De medewerkers van Utrechts meest begeerde belegde broodje gaan elk jaar zo lang op vakantie, dat er steeds weer ongerustheid ontstaat over de vraag of ze ooit nog zullen terugkeren.



Ook dit jaar bleek het loos alarm. Het vaste loket op de gracht ging een paar dagen eerder open, de kraam bij de Viebrug is er nu ook weer.