'Kringloopwinkel Wawollie is veel hipper dan IKEA'

Tweedehands kleding en meubels wint nog steeds aan populariteit in Utrecht?

,,Ja, mensen worden zich steeds bewuster van verspilling. Door re- en upcycling gaan producten langer mee en dit draagt bij aan duurzaamheid. Aan de Amsterdamsestraatweg verkopen we vanaf dinsdag kleding, grappige spullen en (woon)accessoires. Zo kan iedereen zien dat we eigenlijk veel hipper zijn dan IKEA.''



Goh, leg eens uit.

,,Door vlakbij het centrum van de stad een winkeltje te openen, hopen we meer aandacht te trekken van nieuwe doelgroepen die ons minder goed kennen. Bijvoorbeeld studenten. Het is de bedoeling meer bekendheid te krijgen voor onze grote winkel aan de Maarssenbroeksedijk 59, waar we 3000 meter aan winkelruimte hebben. Een bed met matras heb je hier al voor 20 euro.''



Dat kun je ook gewoon bij de IKEA kopen.

,,Zeker, maar wij zijn wel veel goedkoper. Artikelen zijn soms een tiende van de prijs die IKEA biedt. En we hebben veel spullen waarin we ons onderscheiden, zoals industriële meubels. Bedrijven, zoals het Van der Valk hotel, bieden ons vaak bedden, gordijnen en nachtkastjes aan. Maar we krijgen ook meubels van kapperszaken of spullen van kledingzaken.''



Jullie lijken eigenlijk een beetje op de Emmaus?

,,Ja dat is ook een kringloopwinkel, maar wij zorgen dat alle winst naar dierenwelzijn en milieu gaat. Dankzij onze klanten kunnen we dit soort doelen steunen. Ook willen we vaker nieuwe projecten opstarten, zoals planten een tweede leven geven of van afval kunst maken. Hoe meer omzet, hoe meer we van dit soort dingen kunnen doen.''



Voortaan met z'n allen naar Wawollie dus.

,,Ja graag. Aan de Amsterdamsestraatweg zijn we iedere woensdag tot en met zaterdag open en onze vestiging aan de Maarssenbroeksedijk is de gehele week geopend van 10:00 uur tot 18:00 uur.