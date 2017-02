Kromme Nieuwegracht afgesloten na scheuren in grachtmuren

De Kromme Nieuwegracht in Utrecht is komend vaarseizoen naar het er nu uit ziet verboden terrein voor bootjes. Bij werkzaamheden zijn bestaande scheuren aan de kademuren van de gracht groter geworden, waarna de gracht uit voorzorg is afgesloten.

De gemeente werkt al langer aan het herstel van de kademuren langs de Oudegracht, de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht. Op bepaalde plekken is het metselwerk in slechte staat en de houten fundering slecht. Maar naar vandaag bekend is geworden ging het eind januari mis op de Kromme Nieuwegracht.

Bestaande scheuren in de kluismuur (waar een werfkelder direct aan het water ligt) en de daarachter gelegen kelder werden opeens groter, schrijft wethouder Kees Geldof aan de gemeenteraad. De muur is volgens hem ‘veel slechter gefundeerd dan bij eerdere delen’. ,,De methode en het voorafgaande onderzoek die bij de Kromme Nieuwegracht is toegepast is hetzelfde als die we eerder hebben toegepast bij andere kluismuren (Stadhuis en de Vismarkt). In tegenstelling tot onze verwachting is de reactie van de kluismuur en kelder hier groter geweest.”

Verboden terrein

De werkzaamheden zijn per direct gestopt en de gracht en de weg erboven zijn verboden terrein voor respectievelijk boten en voertuigen. Het gaat om het deel tussen de Pausdam en de Nobeldwarsstraat. Het stuk muur waar het om gaat, is gestut met houten balken. Meetapparatuur houdt in de gaten of de scheuren niet groter worden. Volgens de gemeente zijn passanten en bewoners niet in gevaar geweest en zijn de muren nu stabiel.

De verwachting is dat het vaarverbod het komende vaarseizoen nog geldt. De Utrechtse grachten zijn juist in die tijd mateloos populair bij recreanten en dagjestoeristen. De Kromme Nieuwegracht is dan normaal gesproken alleen toegankelijk voor boten zonder diesel- of benzinemotor, maar straks dus helemaal niet.