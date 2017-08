Kruip-door-sluip-doorroute: ‘Een onverwachte attractie’

Niemand die erop rekent tussen al het verbouwingsgeweld in het stationsgebied: een voetgangersroute door de krochten van winkelcentrum Hoog Catharijne, die zowaar de moeite waard is. ,,Zo kom je nog eens ergens,’’ zegt Jeroen Couwenbergh. ,,Toen ik hier voor het eerst doorheen liep, vond ik het erg verrassend. Het heeft iets mysterieus.’’



De looproute begint ter hoogte van waar bouwvakkers het laatste deel van de Radboudtraverse afbreken. Voetgangers lopen zo met een boogje om de werkzaamheden heen. ,,Ik ben hier voor het eerst,’’ zegt Marthe Stegema. ,,Ik dacht wel even: waar gaat dit heen? Eerst een gangetje, dan een soort oude kelder met een looproute, vervolgens een smalle ruimte; het is wel een spannende route.’’