Kunstenaar bouwt toren van caravans op Berlijnplein

Met twintig afgedankte en gepimpte caravans en een aantal grote zeecontainers gaat hij een toren bouwen op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Zijn caravantoren vormt vanaf 3 september een maand lang blikvanger op het evenemententerrein.

Van de Luijtgaarden haalt met regelmaat de publiciteit met in het oog springende evenementen en installaties. Twee jaar geleden, rond de start van de Tour de France in Utrecht, trok hij de aandacht met zijn Tour d’Artistique, een verzameling beschilderde caravans, waarmee hij door Nederland trok om aandacht te vragen voor de verspilling in de consumptiemaatschappij. Zelf noemde hij dat het grootste rijdende museum van Nederland. Nog eerder vulde hij een hal in de Jaarbeurs met zo’n honderdduizend knuffels.

De caravantoren ligt in het verlengde van de Tour d’Artistique. Ook nu wil hij tweedehands caravans een nieuw leven geven. ,,Door de caravans te stapelen, wil ik laten zien dat ze een woontoren kunnen vormen. Zo geeft de piramide een antwoord op het tekort aan betaalbare woningen in Utrecht. Ik wil laten zien dat je ook zo kunt bouwen. Een caravantoren in plaats van flats van beton,’’ zegt de kunstenaar.

Uniek concept

De caravantoren wordt een uit drie lagen bestaande kunstinstallatie van zo’n 7,5 meter hoog. Op de begane grond komen veertien caravans te staan. Met hulp van enorme zeecontainers gaat hij de overige zes caravans er bovenop zetten. ,,Grappig is dat filmmaker Steven Spielberg net bezig is met een sciencefictionfilm, Ready Player One, die volgend jaar uitkomt, met daarin beelden van caravantorens. Ik ben er niet door geïnspireerd. Mijn concept is uniek’’, zet Van de Luijtgaarden uiteen.

Woensdag haalt Van de Luijtgaarden dertien van de twintig benodigde caravans op in Biddinghuizen. Op Lowlands had hij zijn caravans gestald op het zogeheten Glammcamp, voor festivalgangers die niet in een tentje wilden slapen.

Workshops