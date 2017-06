Kunstwerken bij het Utrechtse stationsgebied blijven zichtbaar

Drie jaar geleden gingen de voorbereidingen van start voor het bijzondere project van de Stichting Kunst in het Stationsgebied en de gemeente Utrecht. Zes kunstenaars gingen aan de slag. Vorig jaar was het eerste kunstwerk een feit: How can we know the dancer from the dance, een onzichtbaar kunstwerk van Sander Breure en Witte van Hulzen. Het was een performance door figuranten.