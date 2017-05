Kwalijke trend: huisbazen rekenen steeds vaker te hoge servicekosten

Het aantal bezwaren dat het Huurteam Utrecht vorig jaar namens huurders maakte tegen deze maandelijkse kosten, is verdriedubbeld ten opzichte van 2015 (150 tegen 50). Het Huurteam Utrecht, dat met name studenten helpt in hun strijd tegen te hoge huren, spreekt van een nieuwe trend.

Tot ongeveer twee jaar geleden was het nog mogelijk om vooraf bij de huurcommissie de servicekosten te laten toetsen. Onder servicekosten vallen onder meer de kosten voor gas, licht, water, televisie, internet en schoonmaakkosten.

Wetswijziging

Door een wetswijziging is deze toetsing niet meer mogelijk en moeten de huurders achteraf de hoogte van de servicekosten via een procedure bij de huurcommissie gaan aanvechten. Dat kan pas als het kalenderjaar voorbij is en nadat de verhuurder de eindafrekening heeft opgemaakt. Voor dit laatste heeft hij maximaal een half jaar de tijd.

De student moet dan ook een hele tijd (maximaal 1,5 jaar) wachten voordat hij zijn eventueel te veel betaalde servicekosten terugkrijgt, aldus Heleen Zwebe, directeur van Huurteam Utrecht. Maar geduld in deze loont zeker de moeite, verzekert Zwebe. ,,In het uiterste geval betaal je 1,5 jaar lang te veel. Dat kan oplopen tot 2.000 of 3.000 euro." Zwebe kent een geval waar een student in Utrecht elke maand 400 euro te veel aan servicekosten betaalde.

Nog schrijnender

Onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft uitgewezen dat in Utrecht studenten gemiddeld 117 euro te veel huur betalen. Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête onder een kleine 6.800 studenten, onder wie 600 in Utrecht. Volgens Zwebe is de situatie in de stad echter nog schrijnender.

Het Huurteam heeft vorig jaar via procedures de huurpijzen in de stad gemiddeld met 150 euro verlaagd. In 2016 bekeken ze 500 kamers. Hiervan bleek 93 procent te hoge huur te hebben. In veel gevallen waren de huurders buitenlandse studenten. Zij maken minder snel bezwaar bij de huurcommissie, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. Het Huurteam is samen met de internationale studentenvereniging ISHA een actie gestart om internationale studenten op dit punt wegwijs te maken.