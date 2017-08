Kwartet met auto volledig gratis FC Utrecht achterna

De autosponsor regelt een auto voor het kwartet uit Bilthoven, een ander bedrijf regelt een tankpas en het telefoniebedrijf dat shirtsponsor is, komt nog met een iets wat ‘de reis onvergetelijk zal maken’. ,,Wat dat precies wordt, blijft een verrassing’’, zegt Mitchell Timman (27), die samen met zijn broer Nigel (26), Tanim Hermie (30) en Wesley Spronk (26) de lange reis per auto gaat maken.



Samen met twee andere supporters waren de broers Timman vorige week in Polen om hun club een ronde verder te zien komen ten koste van Lech Poznań. Ze raakten in Fort Colomb in Poznań, de kroeg waar de supporters voor de wedstrijd samenkwamen, aan de praat met eigenaar Frans van Seumeren en financieel directeur Paulo Steverink van FC Utrecht. ,,Ik zei, min of meer voor de grap: ‘als we een ronde verder komen, verwachten we wel iets terug voor onze steun hier’. Toen we in Nederland terug waren, hebben we meteen een mail naar de club gestuurd en is het balletje gaan rollen.’’