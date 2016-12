Kytopia somber over toekomst nu gemeente pand wil verkopen

De toekomst van Kytopia, de creatieve broedplaats rond muzikant Kyteman in het oude Tivolipand aan de Oudegracht in Utrecht, is uiterst onzeker. De gemeente is van plan het complex te verkopen. Kytopia heeft weinig vertrouwen in een goede afloop.