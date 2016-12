Laatste Nederlandse ski-springer bergt lange latten op

Hij was jarenlang de enige Nederlander in het skispringen en daardoor een uitzonderlijke verschijning. Vanaf nu wordt alles anders. Lars Antonissen is gestopt. ,,Dit doet echt pijn.''

De lange, brede latten staan nog altijd binnen handbereik, in het ouderlijk huis in Driebergen. Lars Antonissen (21) heeft er de laatste weken geregeld een steelse blik op geworpen. Alsof hij de navelstreng met zijn sport nog niet kan doorknippen. ,,Ik laat ze maar staan. Je weet het maar nooit, die gedachte zit toch ergens in het achterhoofd. Maar ik weet ook wel dat ik mezelf op die manier een beetje voor de gek houd.''

Quote Dat is helemaal geen makkelijke beslissing geweest, ik heb er de hele zomer over nagedacht Lars Antonissen Enkele weken terug hakte hij de knoop door. ,,Dat is helemaal geen makkelijke beslissing geweest, ik heb er de hele zomer over nagedacht. Aanvankelijk zag het er afgelopen zomer nog goed uit, haalde ik een aardig niveau. Maar daarna kon ik het stijgende niveau van de anderen in de wedstrijden niet benaderen, terwijl dat in de trainingen wel was gelukt. Ik ging het zoeken in ander materiaal, in nieuwe schoenen, een andere achterbinding, nieuwe ski's. Dat werkte niet.''

Antonissen kon je de grote uitzondering op de regel noemen. Hij was de laatste Nederlander in het skispringen, beoefende zijn sport zonder ondersteuning van de Nederlandse Ski Vereniging en moest telkens alle zeilen bijzetten om de kosten van tienduizenden euro's per jaar op te kunnen brengen. ,,Ik heb met mijn trainer Jochen Danneberg en Pierre Hartman gepraat. Met zijn drieën kwamen we er toch op uit dat het eigenlijk het geld niet meer waard was om deze winter door te gaan.''

Hoop

De Driebergenaar, die in 2015 een keer de finale van een wereldbekerwedstrijd haalde in Oslo, kwam meestal uit op het niveau van de Continental Cup, één treetje lager dan dat van de wereldbeker. Het was voor vorige winter nog zijn hoop om zich te kwalificeren voor de beroemde nieuwjaarswedstrijden op de Olympiaschans in het Zuid-Duitse Garmisch-Partenkirchen. Als laatste was dat Maarssenaar Jeroen Nikkel in de winter van 2000/2001 gelukt.

Logo Volledig scherm Antonissen in actie © AD

,,Het doet echt pijn'', zegt Antonissen, ,,dat ik nu als laatste Nederlander ben gestopt. Het is echt balen om mijn sport te moeten laten gaan. Mijn leven ligt nu ook wel een beetje overhoop. Vanaf de basisschool bepaalde springen mijn leven. Ik ben me nu aan het oriënteren of ik doorga met mijn studie fysiotherapie of dat ik ga switchen. Ik heb nog niks bekendgemaakt via mijn website of de sociale media.''