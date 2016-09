Laatste zomerfestival wordt speelparadijsfeest

Vele duizenden bezoekers zien al weken uit naar het feestje waar ze kunnen dansen op technobeats, meezingen met favoriete karaokehits of gewoon meelopen in een polonaise. Smeerboel is een speelparadijs voor grote mensen. Het motto is: alles kan en alles mag.



Smeerboel begon ooit als kleinschalig verjaardagsfeestje van Joris Coenen met 300 bezoekers in een zaal in oefenstudio dB's, in 2008. Dit leidde twee jaar later tot de eerste editie van het festival op Strand Oog in Al. Joris en zijn broer Jasper zijn met hun bedrijf Elevation Events de drijvende kracht achter Smeerboel, waarmee het festivalseizoen in Utrecht wordt afgesloten. Komende zaterdag worden zo'n 12.500 feestgangers verwacht.