Labrador Bella helpt Tiny met alles

Hij helpt haar met het opendoen en sluiten van deuren, het aangeven van spullen en troost haar als zij geëmotioneerd is. Over een half jaar wordt Bella 11 en moet ze met pensioen. Van Leeuwen weet niet hoe ze vanaf dat moment verder moet.

,,Bella helpt me met het uittrekken van mijn schoenen, sokken, broek en shirt'', vertelt Van Leeuwen, terwijl ze demonstreert hoe Bella op commando de kastdeur kan openen en sluiten met behulp van een touw aan de handgreep. ,,Ze is ook getraind om mijn benen op bed te leggen, maar omdat ze last heeft van haar heupen, kan ik haar dat niet meer laten doen.''

Ondertussen laat Van Leeuwen zien dat Bella ook allerlei spullen op kan rapen en aan kan geven. ,,Zelfs bankpasjes of muntstukken'', vertelt zij trots, terwijl de labrador een euromunt in haar bek neemt en aan haar baasje geeft. ,,Alleen scherpe messen laat ik haar niet oprapen, dat vind ik te gevaarlijk.''

,,Door mijn MS is mijn energieniveau enorm laag. Alle handelingen zelf doen is voor mij veel te veel.'' Hoewel de Abcoudse voor alles veel tijd nodig heeft, doet zij de meeste huishoudelijke taken nog zelf. ,,Boodschappen doen, koken, de hond uitlaten; ik doe alles nog zelf. Alleen waar een ander in een uurtje mee klaar is, daar heb ik een dagtaak aan. Daarom is het zo fijn dat de hond de kleinere klusjes van mij kan overnemen.''