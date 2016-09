Lachende Dafne doet overal aan mee

Eten

Tussen de clinic op zaterdag en de huldiging op zondag door, is er volgens vader Ernst Schippers toch nog voldoende tijd over voor een 'intiem' familiemoment. ,,Vanavond gaan we in alle rust gezellig met elkaar eten. Dat lukt nog wel hoor.''



Of Dafne daarna meteen naar Veenendaal gaat? Ze trekt immers in bij haar vriend en top-dj Nicky Romero? ,,Haha, dat is wel grappig ja. Opeens wordt dat gerucht de wereld ingeslingerd en een dag later is het waar. Maar het klopt niet. Voorlopig nog niet in elk geval.''



Nog een weekje, dan wordt haar dochter niet meer geleefd, zegt moeder Karen. ,,Nog één wedstrijd in Brussel deze week en dan heeft ze echt even vakantie. Ongelooflijk wat er in die korte tijd allemaal gebeurd is. Drie jaar geleden was ze nog gewoon 'een Utrechtse atlete' en moet je nu eens kijken.''