Landbouwbedrijf Rinus van Dijk verhuist naar fruitdorp ’t Goy

De kogel is opnieuw door de kerk. Rinus van Dijk en de gemeente Houten zijn het eens geworden over een locatie waarheen zijn landbouwmechanisatiebedrijf kan verhuizen: een strook landbouwgrond aan de Tiendweg in het fruitdorp ’t Goy.

In een brief aan de gemeenteraad spreken burgemeester en wethouders van een ‘oplossing in een langdurig dossier’. Maar Richard van Dijk, één van de twee zonen van Rinus van Dijk die het bedrijf zullen voortzetten, durft de vlag nog niet uit te steken. Er is wel vaker een kogel door de kerk gegaan, en toen bleek er achteraf toch weer een kink in de kabel te zitten waardoor de plannen van tafel konden. ,,We zijn het inderdaad eens over de plek, maar er moet nog wel een planologische procedure worden doorlopen. Die duurt twee jaar. Pas als dat achter de rug is en we zitten er, dan is het wat ons betreft tijd om te juichen’’, aldus Richard van Dijk.

Problemen

Rinus van Dijk is een landbouwservicebedrijf gevestigd aan de Beusichemseweg in Houten. Van Dijk verkoopt en onderhoudt vooral tractoren en fruitteeltmachines. Dertig jaar geleden was er geen vuiltje aan de lucht voor het bedrijf, toen Houten nog een agrarisch dorp was en de boeren kind aan huis bij Van Dijk. De problemen begonnen voor hem in 1990, toen de gemeente voor het eerst kwam praten over uitplaatsing van het bedrijf. Houten ging duizenden woningen bouwen voor de Utrechtse regio, en de gemeente had daarvoor ook de grond van Rinus van Dijk nodig.

Maar 25 jaar soebatten heeft nooit geleid tot een akkoord, met als gevolg dat het bedrijf van Rinus nu volledig omgeven is door vinex-woningbouw en kantoren, en zijn bedrijf als een vreemde eend in de bijt volhardt.

Spuitvrije zone

De Houtense politiek stemde tenslotte in 2014 in met de verplaatsing naar ’t Goy, naar een locatie aan de Beusichemseweg 34 b/c. Maar de witte rook kleurde ook hier al snel weer donkerbruin, want de Raad van State in Den Haag bleek niet te kunnen leven met de onderbouwing van het genomen raadsbesluit. Struikelblok was de zogenoemde spuitvrije zone, die in acht moet worden genomen tussen de beoogde bedrijfslocatie en het hieraan grenzende fruitbedrijf.

De algemene regel is dat er een strook van 50 meter vrij moet worden gehouden, om geen hinder te ondervinden van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Smaller mag wel, mits specifieke en afdoende maatregelen worden getroffen, die een gezonde leefomgeving garanderen. In het geval van Rinus van Dijk accepteerde de Raad van State de vastgelegde afspraken niet.