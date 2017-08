Landelijke aandacht voor Redichemse waard

De protesten tegen de slibstort in de Redichemse waard in Culemborg worden nu provinciaal en landelijk opgepakt. Zowel in Provinciale Staten als in de Tweede Kamer stellen politici van D66 schriftelijke vragen.

Aanleiding is het plan van eigenaar Sidney bv om in de plas lichtverontreinigd slib te storten. Diverse natuur- en gebruikersorganisaties lopen daartegen te hoop: ze vrezen dat de natuur aangetast wordt en dat ze niet meer in het gebied kunnen recreëren of sporten.

Zwemmen

De Redichemse waard wordt veel gebruikt om te zwemmen, te duiken, te wandelen, te zeilen en te roeien. De lokale D66-fractie heeft de provinciale en landelijke partijgenoten enige weken geleden uitgenodigd voor een werkbezoek.

Statenlid Antoon Kanis vraagt Gedeputeerde Staten (GS) nu of het wenselijk is dat pal aan het Gelders Natuurnetwerk verontreinigd slib wordt gestort, in een zogenaamde groene ontwikkelingszone. Ook wil hij weten of GS van mening is dat de Redichemse waard en andere diepe zandafgravingen voldoende beschermd zijn als het gaat om natuur.

Kamerleden