Landgoed Veldheim na de zomer verkoop in

De panden, inclusief het monumentale landhuis, worden tijdelijk bewaakt door ongeveer vijftien antikraakwachten. Die wonen er sinds maart van dit jaar, verspreid over het terrein. Hoelang die er mogen blijven, is niet bekend. Dat hangt onder meer af van de nieuwe eigenaar. Een bewoner, die niet met naam in de krant wil, vertelt dat het landhuis ‘kreunt en kraakt.’



Volgens curator Cools is er veel belangstelling voor het Zeister landgoed. Het heeft momenteel een maatschappelijk bestemming, wat betekent dat er op basis van het huidige bestemmingsplan geen woningbouw mag plaatsvinden. Woningbouw op het terrein is wel mogelijk als de gemeente Zeist middels een wijziging van het bestemmingsplan hieraan wil meewerken.