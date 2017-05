Landmachtdag op Jaarbeursplein in Utrecht

Indrukwekkende pantservoertuigen waaronder de CV90 en de Fennek, als ook de Boxerambulance, stonden op het plein gestald. De landmacht wordt ingezet bij natuurrampen en conflicten. Momenteel zijn Nederlandse militaire eenheden actief in conflictgebieden in Afghanistan, Mali en Litouwen, zegt de verantwoordelijke sergeant-majoor Peter Link.

Dichtbij

De militairen gingen in gesprek met het publiek. ,,De bezoekers waren erg geïnteresseerd in het materieel. Opvallend was dat sommige bezoekers belangstelling toonden om bij Defensie te gaan werken’’, zegt de sergeant-majoor. ,,De Landmachtdag was niet bedoeld om personeel te werven; het was een ‘static show’, louter bedoeld om militairen en materieel van dichtbij aan het publiek te tonen.’’

Ook waren er kinderactiviteiten waaronder een klimwand. Kinderen konden zich bovendien laten schminken in camouflagekleuren. Vorig jaar was er ook een Landmachtdag in Utrecht. Aan het eind van de dag pakten de militairen al het materieel weer in om vervolgens in colonne terug te rijden naar de Johannes Post Kazerne in Havelte.