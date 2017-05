Laptops en beamers uit de muur: bij de HU kan het

Schelhaas kwam op het idee toen zijn dochter stage liep bij een regionaal televisiestation, waar dit systeem al werd toegepast. ,,Daar zijn we met een team gaan kijken en toen hebben we het voor onze hogeschool aangepast. In de lockers zitten apparaten die studenten nodig kunnen hebben, zoals laptops, camera’s en beamers. Het kastje kun je reserveren en later kun je de spullen eruit halen. Je kunt ook gewoon langsgaan, maar dan loop je de kans mis te grijpen.’’

QR-code

Studenten kunnen via de website van de hogeschool inloggen op het systeem. ,,Zij krijgen dan een QR-code via de mail en met een app op hun telefoon kunnen ze de locker openen en weer sluiten. We moeten nog even uitvinden hoe vaak we moeten controleren of alles het nog doet en of er dingen ontbreken. Vroeger kregen we ook apparaten met gebreken terug. Door de hectiek aan de balie zagen we ook niet alles. Nu zien we in het systeem wie wat wanneer heeft geleend.’’