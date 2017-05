Lastige redding varkens uit gierkelder in Werkhoven

video Familie en verdachten wacht beladen rechtszaak rond verdrinking Salam

19:30 In de rechtbank in Utrecht start maandagochtend het strafproces tegen drie badmeesters en twee leerkrachten die betrokken waren bij de dood van het 9-jarige meisje Salam uit Rhenen. Hen wordt verweten onvoldoende opgelet te hebben, waardoor het meisje in september 2015 verdronk in zwembad ’t Gastland.