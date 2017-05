Laurens (22) met longboard uit Stadskantoor gezet

Wacht je op iemand of ben je gewoon lekker aan het boarden?

,,Nou, dat is een grappig verhaal. Ik ben hier eigenlijk om mijn I.D. te verlengen, maar longboards zijn blijkbaar verboden in het Stadskantoor. Ook als ik 'm gewoon vasthoud mag ik er niet in. Dus ik ben er uitgezet.”

Ojee, en nu?

,,Nu wacht ik op een vriend met wie ik al had afgesproken. Dan kan hij even bij mijn board blijven, want die laat ik niet gewoon buiten liggen. Oh, ik krijg echt nú een appje van hem: zijn OV-kaart is verlopen. Dus hij komt nu longboardend hierheen vanuit Zeist.”

Lekker is dat. Dus je bent hier nog wel even?

,,Haha, ja. Dan ga ik nog even verder oefenen met wat trucjes.”

Ik zag je net al pootje-over doen op je longboard. Is dat moeilijk?

,,Het is vooral een kwestie van balans. Na een paar uur oefenen had ik het al onder de knie. Bij mijn studentenvereniging Biton heb ik ook een soort skate-community opgericht. Eens in de zoveel tijd doen we dan ook een tochtje, of we gaan gewoon met een groepje in het park skaten. Acht van de tien keer is mijn longboard ook echt mijn vervoersmiddel, in plaats van de fiets.”

Ga je verder nog wat doen?

,,Ik ga straks met die vriend van mij in Hoog Catharijne wat spullen halen voor Pinkpop, dat dit weekend weer is. Dus daar hebben we heel veel zin in!”

Ga je ook per longboard naar Landgraaf toe?

,,Nee, dat niet. Dat is net iets te ver, haha!”