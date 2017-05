Lauwe koffie voor de 'studenten' van IVA in Driebergen

Het begrip 'student' is aan inflatie onderhevig. Ooit werd het uitsluitend gebruikt voor personen die een academische opleiding volgden. Later heetten ook hbo-leerlingen ineens student. Waarna het een gangbare aanduiding werd voor iedereen die onderwijs genoot, op welk niveau dan ook. In de Verenigde Staten ben je al een student als je naar de high school gaat. En het is niet langer ondenkbeeldig dat onze peuters in de toekomst aan het kinderdagverblijf studeren.

Nou is dat helemaal niet erg. Taal is een levend organisme dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Niettemin krabde ik onwillekeurig even over mijn achterhoofd toen ik las dat in Driebergen studenten van het IVA in opspraak zijn gekomen. Die zouden voor zoveel (geluids)overlast zorgen, dat gezinnen in de buurt 'tot wanhoop' worden gedreven. Nou wist ik wist niet beter dan dat op het Instituut voor den Autohandel autoverkopers werden opgeleid.

Dat is een eerbiedwaardig beroep waarvan ik beslist te weinig afweet. Maar de enkele keer dat ik een auto koop, maakt het mij geen bal uit of de verkoper in kwestie zijn studie al dan niet met goed gevolg heeft afgerond. Een lauw kopje koffie met een voetenbad en een glimmende folder serveren, daar heb je geen masterstitel voor nodig.

Een ouderwetse en achterhaalde gedachte, zo blijkt. Want het IVA is buiten mijn blikveld getransformeerd tot een heuse business school waar je op mbo- én hbo-niveau automotive of nautisch management kunt studeren. En dat maakt Driebergen een studentenstad. Of eigenlijk: een studentendorp. Terwijl de pastorale gemeente aan de voet van de Heuvelrug daar helemaal niet op is toegerust. Utrecht is al 383 jaar een studentenstad en in de loop der eeuwen hebben stad en student zich met elkaar verzoend.

De leerlingen van het IVA daarentegen moeten zich verzoenen met het idee dat ze de mooiste tijd van hun leven doorbrengen in een slaperig villadorp en kennelijk heel studentikoos doen om zichzelf ervan te overtuigen dat ze ook echt student zijn.