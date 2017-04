Lazy Sunday Afternoons gaan zeventiende seizoen in

De eerste editie van dit nieuwe seizoen is in muziektent De Klanksteen op het Tolsteegplantsoen. De muziektent is één van de drie locaties voor de gratis minifestivals: de andere twee zijn Park Lepelenburg in de binnenstad en Park Castellum/Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn (dat er vorig jaar voor het eerst bij was).